「東海豪雨」から25年。当時、名古屋市の約4割が浸水。原因は「線状降水帯」の発生でした。“都市水害”の怖さをあらためて振り返ります。 【写真を見る】たった2日で年間総雨量の3分の1が名古屋に降った『東海豪雨』から25年「節目なんてない」決壊現場近くの今は （2000年9月11日 名古屋・天白区 伊藤嘉子さん撮影）「洪水だ。すごいもんね車。こんな状態…もうすぐ夜中の12時ですよ」 大型で非常に強い台風の影響で、2000