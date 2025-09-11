関東地方で観測された記録的大雨の影響で小松・羽田便に遅れや欠航が出ています。日本航空によりますと11日午後5時半の時点で小松空港を出発する2便で出発の見通しが立っていません。羽田空港を出発する3便も出発のめどが立っていないということです。全日空は同じく小松空港を午後5時に出発する便が羽田空港周辺の航空路の混雑解消を待って1時間遅れでの出発となっています。午後6時に出発予定の便はすでに欠航となっているほか羽