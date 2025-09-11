ÀéÍÕÍº´î¤È¹â´äÎË¤Ë¤è¤ë¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È ¥Ë¥¸ー¥º¡ÊNijiz¡Ë¤¬¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥ëー¡Ù¤ò9·î10Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÈÃ»¤¯¤Æ¤â»É¤µ¤ë¡É2Ê¬Âæ¤Î³Ú¶Ê¤Ï¤Ê¤¼Áý²Ã¡©ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Creepy Nuts¡Ä¡ÄÊÑ²½¤Ë½ç±þ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î·Á¡Ë ¥Ë¥¸ー¥º¤Ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥Ñー¤ÎÀéÍÕ¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¡¢¥Üー¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤Î¹â´ä¤¬¥Ô¥¢¥Î¤òÃ´Åö¡£¥Ö¥ëー