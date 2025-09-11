レッドブル残留を目標に掲げている角田(C)Getty Images果たして、25歳の日本人に苦境を打破する術はあるのか。レッドブルの角田裕毅の去就を巡る話題が尽きない。名門での生き残りに向けた道のりは険しい。日本GPを目前にしていた3月27日に、姉妹チームのレーシングブルズから緊急昇格を果たした角田だったが、以降14戦でパフォーマンスは低迷。操作困難とされるマシン『RB21』への適応が容易ではないのは間違いないが、同期間