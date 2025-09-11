マルハニチロ養殖技術開発センターで8月に水揚げされた養殖サンママルハニチロは、養殖研究を行う同社グループのマルハニチロ養殖技術開発センターにおいて、ふくしま海洋科学館の協力を得て、事業レベルに準じる飼育密度でのサンマの試験養殖を成功させた。天然サンマの水揚量は、2008年に記録された35.5万トンから2021年には2.0万トンと、10％以下まで減少し（出典：国立研究開発法人水産研究・教育機構「サンマの不漁要因解明に