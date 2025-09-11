永井荷風文学賞を受賞した田中純さん（右から2人目）＝11日午後、千葉県市川市千葉県市川市と三田文学会は11日、共同で創設した永井荷風文学賞の初の受賞作に東京大名誉教授の田中純さん（65）の評論「磯崎新論」（講談社）を選んだと発表した。故建築家磯崎新さんを取り上げた評伝で、11月24日に市内で授賞式を開く。賞金は100万円。田中甲市長と市役所で記者会見した三田文学会の荻野アンナ理事長は「厚い紙幅で論じ尽くす熱