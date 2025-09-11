実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が11日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「高校生が選ぶ総理大臣ランキング」のデータをシェアし、私見をつづった。ひろゆき氏は「ワカモノリサーチ」が調査した「令和の現役高校生に聞いた!いま日本の総理大臣になってほしい人ランキング」をアップ。そこには「1位:安倍晋三（13.0％）、2位:自分（6.5％）、3位:小泉進次郎（5.9％）、4位:HIKAKIN（4.5％）、5位:玉木雄一郎（4.0