阪神のグラント・ハートウィグ投手（27）が11日、出場登録を抹消され、2軍に合流した。7月に加入した右腕はここまで14試合に登板して2勝0敗、防御率3・86。「制球は自分の思い通りに。あとはクイックでいい球が投げられるように試行錯誤していきたい」と話した。