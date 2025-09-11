今期限りでの引退を表明し、取材に応じる宮城県南三陸町の佐藤仁町長＝11日午後、南三陸町役場東日本大震災で大きな被害に遭った宮城県南三陸町の佐藤仁町長（73）は11日の町議会で、任期満了に伴う町長選（10月21日告示、26日投開票）に立候補せず、5期目の今期限りで引退すると表明した。「全国、世界の皆さんの強い後押しを受けて復興を成し遂げることができた」と感謝の言葉を述べ、「私の使命は全て終えた」と語った。町