立憲民主党の両院議員総会後、取材に応じる安住幹事長＝11日午後、東京・永田町の党本部立憲民主党の安住淳幹事長は11日、党の政治的な立ち位置について「穏健、中道、リベラルだ。戦後歩んできた民主主義や平和主義の道を絶対に踏み外さない」と強調した。自民党を中心とした政権が長く続いたとして「おかしくなっているところを抜本的に改革する」とも述べた。党本部で記者団の取材に語った。民主党政権で財務相を務めた際、