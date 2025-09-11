スターバックスコーヒージャパンは9月12日、BEAMS(ビームス)とコラボしたバッグや衣類など全16型(31アイテム)を発売する。スターバックス公式オンラインストアと、「ビームスライフ横浜」店頭で取り扱う。発売日のオンラインストアの販売開始は、午前10時からを予定している。〈通年で普段使いできるデザインに〉両社のコラボはこれまでも展開してきたが、今回は新しいライフスタイルプロジェクト『STARBUCKS STAND by BEAMS(スタ