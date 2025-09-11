年齢を重ねるとカラダのさまざまな機能が低下する。そのうち、男性ホルモンの減少によって引き起こされるのが「男性更年期」だ。内科医の梶尚志さんは「不安感やイライラ、睡眠障害といった症状が現れ、家庭の不和につながることもある。30〜40代から意識的に食習慣を整えれば、50〜60代での更年期症状を予防できる可能性が高まる」という――。写真＝iStock.com／Rawpixel※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rawpixel■「
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
- 2. 石橋貴明 抗がん剤治療を拒否か
- 3. うつの人に対して絶対NGの行為
- 4. あのちゃんCMに「健康被害」の声
- 5. 石破氏の退任「日本悲しんでる」
- 6. 有名シェフ刺殺 親子間で何が
- 7. LINE新機能への苦言に共感殺到
- 8. 30代俳優カップル電撃婚 泣ける
- 9. がん闘病の石橋 ホッソリ姿に
- 10. 坂口の「本命彼女」一番可哀想
- 1. 米で韓国人ら475人逮捕 帰国中断
- 2. 160キロ死亡 保釈中に無免許運転
- 3. 高市氏が出馬へ 推薦人20人確保
- 4. 18歳女子が自殺「お前いらない」
- 5. 東京でコンテナ倒れる 1人死亡
- 6. 7人のリコーダーに体液か 再逮捕
- 7. ハラミ人気の裏に焼肉店の苦労
- 8. NHKが設立 民放各社に方針変更
- 9. 災害級大雨 東京港トンネル冠水
- 10. 「母乳」牛乳パックの広告に賛否
- 1. 俺は種馬か! 怒鳴る夫に行為懇願
- 2. 生活保護費でホスト通い 大炎上
- 3. 借金2000万判明 あり得ない決断
- 4. 「高市潰し」公明代表の釈明物議
- 5. 男性の「透け乳首」問題 SNS賛否
- 6. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
- 7. 一人暮らし 辛いと感じる場面1位
- 8. 高市氏と小林氏の関係は微妙か
- 9. 堀江氏「男は黙って原子力発電」
- 10. 体毛処理に“抵抗感あり″の30代男性編集員が「神アイテム」と即購入！ 使ってわかったパナソニック『ボディトリマー』の機能性
- 1. 中国が日本に制裁 日本開き直り
- 2. カーク氏銃殺「米国の闇の瞬間」
- 3. 米大学で射殺事件 犯人は隠れた?
- 4. 「レンタル韓服」に批判の声も
- 5. 「トランプ氏盟友」カーク氏死亡
- 6. バンクシーの新作、数日で撤去
- 7. 低所得層への信頼低下 衝撃調査
- 8. 雷雨でせきや呼吸困難 中国
- 9. 米で拘禁された韓国人316人出発
- 10. NASA発見 火星で古代生命痕跡か
- 1. ご祝儀に2万円 マナー違反か?
- 2. 行き過ぎ? 節約で思わぬ落とし穴
- 3. 高市早苗氏に危機? 総裁選に異変
- 4. 能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
- 5. 自ら公表 天一の姿勢に称賛の声
- 6. 日産スタ 半額5000万で更新希望
- 7. あり? 工事中のマンション売却
- 8. トヨタ 中小の部品に値下げ要請
- 9. 三井住友銀行、男性社員の１か月育休取得を必須に…本人と同僚に５万円の報奨金
- 10. 【すみだ水族館】美しい夏の風物詩「金魚」の歴史と魅力に触れる「東京金魚～時代を泳ぐ、小さなミューズたち～」を開催
- 11. ワークマン 価格に驚きの安さ
- 12. ハッピーセット 販売方法を変更
- 13. 社外秘の資料持ち出し 600件超
- 14. NY株、一時4万6千ドル超
- 15. 違反? 自転車の後部座席に小学生
- 16. 退職金水の泡に 待っていた絶望
- 17. 出光興産 富士石油をTOB子会社化
- 18. 関西電力株式会社に関するエリオットの声明
- 19. 【ams OSRAMメディアアラート】プロジェクションスクリーンから車のコックピットまで、ams OSRAMのLEDがプロジェクターやヘッドアップディスプレイに鮮やかな光を提供
- 20. 戦争反対の先頭に立っていたのに…朝日新聞を｢戦争扇動メディア｣に変えた満洲事変というインパクト
- 1. 旧シリーズ「iPhone 16」がSALE
- 2. スマホユーザー必携のアプリ
- 3. NVIDIAの一人勝ち Googleが対抗
- 4. 広告業務 AIで激変した業務実態
- 5. 殺人鬼目線のスラッシャーに喜び
- 6. 北欧の「長寿の町」に新事実
- 7. au 新iPhoneの実質負担額を発表
- 8. 1万円超 おうちテントサウナ
- 9. 「FUTURE TRAIN」京都にオープン
- 10. USBメモリ感覚で使えるSSDがお得
- 11. AirPods Pro3に新機能 言語の壁
- 12. カメラ機能がマニアックすぎる！？フラッグシップ「G4」ベースの進化した″異才″ーーauスマホ「isai vivid LGV32」を写真と動画でチェック【レポート】
- 13. テレビ配信の「TVer」、月間ユーザー数が過去最高に 25年1月
- 14. Apple全機種eSIM 注目の「現状」
- 15. 20万円切るMSIのノートPC発売
- 16. 150種スポーツ＆健康管理。大画面Xiaomiウォッチが1万円切り！ #Amazonセール
- 17. 新エンジン・新マウントを採用…発光素子8色のNANLUX LEDライト NANLITE FMアクセサリーにも対応 防じん防滴設計
- 18. 楽天SALEでAnkerが最大50％OFFに
- 19. 13インチタブレットに高評価
- 20. Microsoft SQLサーバがランサムウェア攻撃の標的、注意を
- 1. ジャッジの「怪しい動き」を指摘
- 2. U18侍vs米国 判定めぐり激高
- 3. 2番目要らない Jリーグ動画波紋
- 4. 村上が衝撃69HRペース 米国騒然
- 5. 村上に2打席連続死球 神宮は騒然
- 6. 「藤川野球」に苦言を呈したOBは
- 7. 大谷&ジャッジが歴史的快挙へ
- 8. U18侍 米国に執念の逆転勝ち
- 9. 井上尚弥vsピカソに「ダメ出し」
- 10. 日本のゲリラ豪雨 海外選手驚き
- 1. 石橋貴明 抗がん剤治療を拒否か
- 2. あのちゃんCMに「健康被害」の声
- 3. 石破氏の退任「日本悲しんでる」
- 4. 30代俳優カップル電撃婚 泣ける
- 5. LINE新機能への苦言に共感殺到
- 6. がん闘病の石橋 ホッソリ姿に
- 7. 坂口の「本命彼女」一番可哀想
- 8. 三倉佳奈 突然TVで双子格差告白
- 9. すごい覚悟 吉田栄作に称賛殺到
- 10. 坂上忍が明かした「異変」に心配
- 1. 3COINSの「新作防災グッズ」紹介
- 2. 発達障害の診断に悩む母の心境
- 3. 自分でできる 肩甲骨はがし方法
- 4. 上司の言葉で サボり魔が痛感
- 5. ゴンチャ 待望の新作秋ドリンク
- 6. niko and... 真似したいパンツ
- 7. 家族に内緒で借金300万円 悲劇に
- 8. シャトレーゼ「敬老の日ケーキ」
- 9. デニムで季節をつなぐ「配色」
- 10. 残暑 デートでサイゼリヤはアリ?