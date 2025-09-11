年齢を重ねるとカラダのさまざまな機能が低下する。そのうち、男性ホルモンの減少によって引き起こされるのが「男性更年期」だ。内科医の梶尚志さんは「不安感やイライラ、睡眠障害といった症状が現れ、家庭の不和につながることもある。30〜40代から意識的に食習慣を整えれば、50〜60代での更年期症状を予防できる可能性が高まる」という――。写真＝iStock.com／Rawpixel※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Rawpixel■「