東京・立川市の集合住宅で、落雷によるものとみられる火事があり、住人の90代の女性が搬送されました。11日午後2時半ごろ、立川市若葉町の団地の一室で「雷が落ちて2階が燃えている」と110番通報がありました。火は約1時間半後にほぼ消し止められましたが、2階の部屋に住む90代の女性が煙を吸って病院に搬送されました。女性は搬送される際、意識はあったということです。