ガールズグループBADVILLAIN（バッドヴィラン）が、カリスマあふれるビジュアルを公開し、カムバックへの熱気を引き上げた。【画像】BADVILLAIN、強烈なシルエットティザー9月10日と11日、所属事務所Big Planet Madeエンターテインメントは、BADVILLAINの公式SNSを通じて新曲『THRILLER』のスニペット画像と映像を公開した。公開されたコンテンツには、アップグレードされたメンバーのビジュアルと都会的なムードが収められている