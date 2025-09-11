◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―広島（１１日・東京ドーム）巨人は山崎伊織投手が１１勝目を目指して中５日で先発。初回に広島に先制を許した。２死から首位打者を争う小園海斗内野手に右翼スタンドに飛び込む３号ソロ本塁打を打たれ、１点を奪われた。小園は３試合連続で初回に先制打を放っている。