◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１１日・甲子園）７人組女性アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌がファーストピッチセレモニーに登場した。メンバーカラーのオレンジを“封印”し、白のミニスカートでマウンドへ。投球前には、藤川監督が０６年のオールスターで見せた予告ストレートを「やらせていただきました」と再現。三塁側にそれ、ノーバウンドとはならず「練習の時はギリギリ届かないみ