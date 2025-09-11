3連休の天気提供：ウェザーニューズ 11日(木)も秋雨前線の影響で大気が不安定な状態が続いています。この先1週間も秋雨前線の影響で曇りがちな天気となりそうです。 雨の影響で湿度が高くなる中、気温が35℃近くまで上がる予想のため、暑さ対策を引き続き行ってください。 3連休初日の13日(土)は晴れる所が多くなりそうです。3連休の天気図を見ると、前線が離れて・近づいて・離れるという動きをしている