川西町のコインランドリー駐車場で9日夜、発生した強盗事件で、警察は、逮捕した68歳の男が現場周辺で営業中の店を狙って犯行に及んだとみて調べを進めています。当時、男は所持金がまったく無い状態でした。この事件は、9日夜9時40分ごろ、川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、車で待機していた57歳の女性が男にカッターナイフを突き付けられて現金500円を奪われたものです。警察は、発生から15時間後強