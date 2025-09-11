クマの動きが活発になる秋を前に、環境省などは被害対策の会議を開き、今年4月から先月末までに69人の被害が出ていると明らかにしました。クマによる被害者数は、過去最悪の年とほぼ同じペースで増加しています。クマによる被害が相次ぐ中、冬眠に備えてエサを探すクマが増える秋を前に、きょう、環境省などが対策会議を開き、被害状況などを報告しました。環境省によりますと、今年4月から先月末までにクマの被害に遭った人の数は