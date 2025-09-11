11日の川崎競馬4日目は馬場コンディション不良により、2R以降が競走取りやめとなった。重賞「スポニチ杯第3回若武者賞」を含め、代替開催に関しては現時点で不明。この日、川崎競馬場は1R終了後に激しい雷雨に見舞われた。天候不順により2、3Rが中止。天候が回復した4Rは出走馬が返し馬まで行ったが、馬場状態が悪く「安全かつ公正な競馬ができない」とアナウンス。中止となった。5、6Rを馬場整備のため取りやめとしたが午後5