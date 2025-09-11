不正に取得した他人の電子決済用QRコードやバーコードを利用してゲーム機などを購入したとして、福岡など6県警の合同捜査本部は11日、詐欺などの疑いで中国籍の男女7人が逮捕、起訴され、捜査を終結したと発表した。26都道府県の計58人分のコードを不正に利用したとみられる。福岡県警によると、被害品は通信機器やぬいぐるみなども含む約270点、計約1400万円相当に上る。捜査本部に加わったのは他に茨城、静岡、岡山、佐賀