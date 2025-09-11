news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「トレーラー、台所にめり込む住人、間一髪で…」のニュースについてお伝えします。「運転席が民家に突っ込んで原形をとどめていません。民家の入り口も大きく大破しているのが確認できます」外からは運転席が見えないほど民家にめり込んだトレーラー。警察によりますと、11日午前7時前、岐阜県郡上市の片側1車線の国道沿いでトレーラーが民家に突っ込む事故が発生。事故当時、この