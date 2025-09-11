2024年6月、富士山の山開きを前に山梨県側から登山に向かう人たちヘ「弾丸登山」の注意を呼びかける看板山梨県富士吉田市は11日、富士山の開山期間（7月1日〜9月10日）終了を受け、同県側登山道「吉田ルート」の登山者数を発表した。14万2814人で、昨年同時期より約1万人増加。昨年からの規制が奏功し、夜通し登る「弾丸登山」の問題はほぼ解消したといい、市は「多くの人が安心安全で快適な登山を楽しめたと思う」とした。今