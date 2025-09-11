北京市内を走る車＝11日（共同）【北京共同】中国自動車工業協会は11日、8月の国内新車販売台数が前年同月比15.6％増の224万5千台だったと発表した。政府による買い替え促進策の効果が続いた。電気自動車（EV）など「新エネルギー車」の割合は2カ月連続で50％を超えた。輸出は19.6％増の61万1千台と高水準が続いた。国内販売と輸出の合計の伸び率は16.4％だった。国内販売のうち、プラグインハイブリッド車（PHV）なども含む