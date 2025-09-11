山田裕貴（34）の主演映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督、12日公開）公開前夜祭舞台あいさつが11日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。席上に、井ノ原快彦（49）がサプライズで登壇し、映画本編に出演していたことが発表された。劇中で、山田は古田新太（59）が演じたベートーヴェンのイメージを天才だと“捏造（ねつぞう）”した忠実な秘書シンドラー、井ノ原はベートーヴェンにかわいがられた愛弟子で、シンドラーも嫉妬