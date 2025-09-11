アニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」の国木田花丸役などで知られる声優で歌手の高槻かなこが11日までにYouTubeチャンネルを更新。結婚相手をめぐる一部の臆測を否定した。高槻は昨年12月に結婚を発表した際には、お相手について詳細は明かしていなかったが、今回「【真相を】インドの王族と結婚したって本当？【お話しします】」と題した動画を公開。「ついにこの件をお話する時が来た。世間を騒がせているあの件について真相