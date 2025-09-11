現在ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレントの渡辺直美（37）が、10日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。先輩である友近から「反省してほしいこと」をメッセージで受け取った。番組では、芸人仲間から「反省してほしいノート」として、渡辺にまつわるエピソードなどが読まれた。友近からは「あんなに唯一無二なのに、SNSやネット民の意見やコメントをすごーく気にしている」と暴露された。