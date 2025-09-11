山田裕貴（34）の主演映画「ベートーヴェン捏造」（関和亮監督、12日公開）公開前夜祭舞台あいさつが11日、東京・丸の内ピカデリーで行われた。プロ野球・中日、広島で活躍した父・山田和利さんが8月16日に60歳で亡くなったことを、同26日に自身のSNSで公表後、初の公の場となった。「上映後の舞台あいさつ…楽しんでいただけますでしょうか？」と客席に呼びかけた。「ベートーヴェン捏造」は、19世紀にウィーンで起きた音楽史上最