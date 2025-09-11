400年以上の歴史を持つ大館神明社の祭典が、10日と11日の2日間行われています。10日夜は各町内の山車が市内の中心部の坂を一気に駆け上がる「田乃坂越え」が行われ、まちが熱気に包まれました。大館市で毎年9月10日と11日の2日間行われる大館神明社の祭典。五穀豊穣や商売繁盛などを願う伝統行事で、400年以上の歴史を持ちます。「雨祭り」と異名があるほど雨が降ることが多く、昨夜も小雨が降るあいにくの天気となりましたが、各