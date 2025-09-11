修学旅行で秋田市を訪れた岩手の小学生が、地元特産品の販売会を開きました。販売活動を通して、市民との交流や隣県同士 互いの絆を深めました。柴田光太郎アナウンサー「秋の修学旅行シーズン、お隣岩手からやってきた小学生が地元の特産品を販売しています児童たちの元気な声が響き渡っています」特産品を販売したのは、岩手の沿岸北部にある野田小学校の6年生児童と教職員41人です。野田小学校では前の校長が秋田出