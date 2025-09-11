10日夜遅く大館市で畑の見回りをしていた77歳の男性がクマに襲われ大けがをしました。男性はブドウの食害が気になり夜に畑に出かけたということです。現場は大館市雪沢字大明神の畑です。大館警察署の調べによりますと10日午後10時45分ごろ、近くに住む77歳の男性がブドウを栽培している畑の見回りしていたところ、突然、クマとみられる動物1頭に襲われました。男性は自力で自宅に戻った後、家族を通じて消防に通報し大館市内の病