◆陸上世界選手権（13日開幕、東京・国立競技場）東京では1991年大会以来34年ぶり、国内では2007年大阪大会以来18年ぶり3度目となる、陸上の世界選手権は13日に開幕する。9日間にわたる陸上の祭典が幕を開け、計49種目の熱戦の火ぶたが切られる。女子の日本勢ではやり投げの北口榛花（JAL）に「世界3連覇」の期待が懸かる。昨夏のパリ五輪ではフィールド＆トラックの日本女子選手として初の金メダルを獲得。23年のブダペス