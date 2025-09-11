¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¥É¥é¥Þ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¾¯½÷¤ò¹¥±é¤·¤¿¼ã¼ê¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¤ªÃãÌÜ¤ÊT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÈ¬ÌÚè½²Ä»Ò(24)¡£ÇÐÍ¥¡¦¾¾Ê¿·ò(71)¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð?¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤»þ¤ä¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íß¤·¤¤»þ¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é