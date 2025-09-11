きょう、立憲民主党の政調会長に就任した本庄知史衆院議員は「中長期の骨太の政策についても、腰を据えて、しっかりと取り組んでいきたい」と話しました。立憲民主党本庄知史 新政調会長「立憲民主党がどういう国、社会を目指しているのかということをよく問われます。そういった中長期の骨太の政策についても、これは腰を据えて、しっかりと取り組んでいきたい」立憲民主党の政調会長に就任した本庄氏は抱負についてこのよ