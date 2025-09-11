交通への影響です。羽田空港では雷雲が接近していた影響で一時、航空機の離着陸を取りやめていました。この影響により、全日空は23便の欠航が決まり、およそ5500人に影響が出ています。日本航空も19便の欠航が決まり、4115人に影響が出ています。また、JR東海道線は大雨の影響で上下線で運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。東海道新幹線も東京駅から新横浜駅の間で降っている雨が規制値を超えたとして、一時運