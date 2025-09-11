来月4日投開票の自民党総裁選をめぐり、高市前経済安全保障担当大臣がきょう、岸田前総理に出馬する意向を伝えていたことがわかりました。関係者によりますと、高市氏が岸田氏を訪ねて、およそ20分間会談したということです。会談で高市氏が出馬の意向を伝えたのに対し、岸田氏は「お互いに、それぞれの立場で頑張っていこう」と応じたということです。