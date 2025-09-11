三菱重工業長崎造船所で働きじん肺になったとして、下請けの元作業員らが三菱重工に約5億5千万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は11日、約2億3千万円の支払いを命じた。一審判決で敗訴した原告への賠償も認めた。