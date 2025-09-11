SUPER EIGHTの安田章大さんが11日、最新写真集「DOWN TO EARTH」の発売記念会見を行いました。今作は5年ぶりとなる写真集で、安田さんが次なる拠点として夢見るロサンゼルスで “暮らすように旅する” 姿を撮り下ろしました。【写真を見る】【SUPER EIGHT・安田章大】41歳誕生日に5年ぶり写真集発売「親への恩返しのようにも感じる」会見冒頭、きょうは何の日？と尋ねられた安田さんは “お父さん、お母さんに感謝する日。きのうも