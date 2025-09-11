第1日、4アンダーで暫定首位の小林光希。雷雲接近のためサスペンデッドとなった＝大洗GCソニー日本女子プロ選手権第1日（11日・茨城県大洗GC＝6840ヤード、パー72）国内四大大会第2戦は雷雲接近のため50人が競技を完了できず、サスペンデッドとなった。プレーを終えた中では小林光希が68で首位に立った。佐藤心結、森井あやめが69。途中までの選手では桑木志帆が14ホールを終えて4アンダーとした。年間ポイントランキング1位の