実在する調教師の名前をかたって現金をだまし取ったとして、京都府警東山署は１１日、住所不定、無職の男（７８）を詐欺容疑で逮捕した。発表によると、男は今年６月、京都・祇園の飲食店で、店のオーナーの女性（６１）に調教師の名刺を示し、「俺が調教している馬の調子がいい」「絶対来る」などとうそを言って、馬券の購入名目で１万円を詐取した疑い。「生活費に使った」と容疑を認めているという。同署によると、この調