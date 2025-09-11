【モデルプレス＝2025/09/11】女優の佐々木希が11日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。【写真】佐々木希「愛情たっぷり」と話題に手料理◆佐々木希「ホッとする」手料理公開佐々木は「今日はシチュー！ホッとするなぁ」とつづり、写真を公開。人参やじゃがいもが入ったシチューを煮込む様子を見せている。この投稿に、ファンからは「シチュー良いですね」「美味しそう」「野菜ゴロゴロ」「お子さんも喜びそ