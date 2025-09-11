お笑い芸人・はるかぜに告ぐ（花妃・とんず）が、パーソナリティーをつとめるラジオ番組のオンエア中にアンケートを実施。X（旧：Twitter）のアンケート機能で、地元の風景は「変わらない」か「変わった」か、どちらかを調査した。地元の風景イメージ（※生成AIで作成）「景色は変わってないけど、治安が変わった。昔の中学校では机とイスが固定されていて、窓ガラスも特殊な割れにくいやつやったけど、いまは、生徒みんな羊ちゃ