ソーシャルメディアの普及によって簡単に人と繋がれる時代になって久しいが、果たして「アーティスト」と「ファン」の関係性はより親密になったと言えるのだろうか？1999年シアトル生まれ、アメリカ人の父親と日本人の母親を持つシンガーソングライター、UMIが最新アルバム『people stories』をリリースした。現在はロサンゼルスを拠点に活動する彼女は、これまで自らの人種やセクシュアルアイデンティティについて、々に寄り添う