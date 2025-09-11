9月12日（金）よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国で公開される『オアシス｜ネブワース1996：DAY2 Sunday 11th August』。伝説的ライブを記録した映像作品が、ソニーPCLの最新技術「RS+」によって4Kデジタルリマスターで蘇る。10月に控える来日公演を前に、オアシスの絶頂期を劇場で追体験できる本作。その制作背景とリマスターの舞台裏に迫った。ソニーPCLチームが語る、リマスターの舞台裏1994年、アラン・マッギーに見出されてクリ