住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜9:00〜11:00）。8月26日（火）の放送では、俳優の西島秀俊さんがゲストに登場！ 西島さんが主演をつとめた、9月12日（金）公開の映画『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』などについて伺いました。住吉美紀、西島秀俊さん真利子哲也さん（監督・脚本）と主演・西島秀俊さん初タッグによる映画『Dear Stranger／ディア・ストレン