ことしは「敬老の日」と「老人の日」が、同じ9月15日になります。この日を前に福岡市の高島市長が、ともに大正生まれの夫婦の長寿を祝いました。夫婦は、まもなくそろって100歳を迎えるということです。 福岡市中央区に住む、繁木キスミさん（99）と朋之さん（99）夫婦は、ともに1926年、大正15年生まれです。キスミさんは来年1月、朋之さんは来年3月に100歳を迎えます。福岡市の高島市長は11日、夫婦のもとを訪れ長寿を祝いま