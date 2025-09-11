高松市消防局による特別査察 8月、大阪市道頓堀のビルで火事があり消防隊員2人が死亡しました。これを受けて11日、高松市消防局が特別査察を始めました。 11日は高松市北消防署の署員ら14人が高松市の飲食店を訪れ、大阪の火事で延焼拡大の要因になったとみられる屋外広告や消火活動の邪魔になるものがないかを確認しました。 また消火器や避難誘導灯などが適切に管理されているか、避難経路となる階段や通路に障