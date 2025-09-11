ウォルト・ディズニー・ジャパンは、動画配信サービス「ディズニープラス」を、年額プランで最大5,300円OFFで提供する期間限定割引キャンペーンを、9月11日16時～28日15時59分までの期間限定で実施する。 割引キャンペーンでは、通常11,400円の「スタンダード年額プラン」を初年度31％ OFFの7,900円、通常15,200円の「プレミアム年額プラン」を初年度35％ OFFの9,900円で提供。「月