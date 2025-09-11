9月15日の「敬老の日」を前に11日、山形市の佐藤市長が市内の男性の長寿を祝いました。山形市の佐藤孝弘市長から祝い金を受け取ったのは、山形市桜町に住む金子栄作さんです。市長「健康で長生きする秘訣を教えていただけますか」金子栄作さん「秘訣は何もありません。出された食べ物はきれいに食べて、手を合わせて『ありがとさま』と言っている。育ててくれたおふくろの言葉を守ってきただけ」金子さんは1926年・大正15年生まれ