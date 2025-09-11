（コメンテーター 航空･旅行アナリスト鳥海 高太朗 氏）ここからは私･鳥海がお伝えします。静岡駅前に2024年「M20」という複合ビルがオープンしましたが、ここがまたすごい施設だったんです。13店の飲食店が入っていますが、静岡ではまだ珍しい全国の人気店や世界の味を楽しめる店などかなりレベルが高い店が集まっているんです。そこで、今回は私が実際に食べてその魅力をみなさんにお伝えしたいと思います。